إطلاق آيفون 15 في فرنسا أمام ورطة إضراب موظفي المتاجر

المصدر: باريس - وكالات

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دعت النقابات العمالية التي تمثل موظفي متجر آبل في فرنسا، إلى إضراب عام يومي الجمعة والسبت، تزامناً مع طرح هاتف آيفون 15 الجديد للبيع. كجزء من مفاوضات الأجور السنوية، حيث تريد مجموعة من نقابات عمال آبل زيادة بنسبة 7% في رواتب جميع الموظفين لتعويض التضخم، الذين قالوا في بيان مشترك إنه «مطلب مشروع لم تتم تلبيته».

وعرضت شركة آبل فرنسا زيادة الأجور بنسبة 4.5%، وفقاً لمحطة الإذاعة الوطنية «فرانس إنفو»، بحسب «بلومبيرغ».

وسيتخذ الإجراء الاحتجاجي أشكالاً مختلفة في متاجر آبل العشرين في فرنسا، مع توقف بعض الموظفين عن العمل لمدة ساعة واحدة فقط. وقالت النقابات إنه من المتوقع تنظيم مظاهرة أمام متجر أوبرا باريس يوم الجمعة.

وبحسب «ليبيراسيون» الفرنسية، فإن النقابات التي تمثل موظفي التجزئة في متاجر آبل في فرنسا، بما في ذلك CTG و CFTD و UNSA و CIDRE، لم تنجح في المفاوضات السنوية مع الشركة. وفي فرنسا، يتطلب القانون من العديد من الشركات الخاصة إعادة التفاوض على رواتب الموظفين على أساس سنوي.

وذكرت صحيفة «ليبراسيون» أن النقابات، إضافة إلى الزيادة السنوية، تريد أيضاً وضع حدّ لتجميد التوظيف في متاجر آبل، والمزيد من المساواة عندما يتعلق الأمر بمزايا الشركة للموظفين، بغض النظر عن المنصب الذي يشغلونه.

وقال ممثل نقابة CGT ألبين فولفو، لـ«ليبيراسيون»، إنه يمكن تعبئة ما يصل إلى «ثلاثة أرباع المتاجر الفرنسية للشركة الأمريكية» والإضراب يوم الجمعة 22 سبتمبر، وهو اليوم الذي سيتم فيه طرح iPhone 15 وأحدث طرز Apple Watch للبيع. ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى يوم السبت 23 سبتمبر.

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