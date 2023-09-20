غولدمان ساكس ينضم إلى توقعات وصول النفط إلى 100 دولار

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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انضم بنك «غولدمان ساكس» مجدداً إلى مجموعة من المؤسسات العالمية التي تتوقع وصول سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل، حيث عزز تقديراته حول أسعار النفط في ظل انتعاش الطلب، وقيود الإمدادات التي فرضها تحالف «أوبك+» وأدت إلى تشديد المعروض في السوق.

ورفع البنك الأمريكي توقعاته لأجل 12 شهراً لخام برنت (المؤشر العالمي لسوق النفط) إلى 100 دولار للبرميل مقارنة بـ93 دولاراً في التوقعات السابقة، بعدما صعدت الأسعار بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو الماضي، واخترقت حاجز 95 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء. مع ذلك، قال البنك في مذكرة إن معظم الارتفاع «حدث بالفعل».

وصعد النفط بقوة في الأشهر الأخيرة بالغاً أعلى مستوياته في 10 أشهر، وذلك بفضل القيود الكبيرة على الإمدادات التي فرضتها المملكة العربية السعودية وروسيا، قائدتا تحالف «أوبك+». كما تعزز الصعود على إثر التوقعات الأكثر تفاؤلاً في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم)، مع انخفاض المخزونات بسرعة.

وتابع «غولدمان» أن معظم الاقتصادات الكبرى لا تزال حتى الآن على الطريق الصحيح نحو تحقيق الهبوط السلس.

كتب المحللون دان سترويفن وكالوم بروس ويوليا تشيستكوفا غريغسبي، في التقرير المؤرخ بتاريخ 20 سبتمبر: «نعتقد أن أوبك ستتمكن من الحفاظ على سعر خام برنت في نطاق 80 إلى 105 دولارات في عام 2024، عبر الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا.

ونستبعد في الوقت نفسه دفع المنظمة للأسعار إلى مستويات متطرفة، وهو أمر من شأنه أن يدمر الطلب المتبقي على المدى الطويل».

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