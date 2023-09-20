أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أقوى تراجع لها منذ 1949

المصدر: فيسبادن - (د ب أ)

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سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا في أغسطس الماضي تراجعاً قياسياً ملحوظاً لم يحدث منذ بدء مسح هذه الأسعار.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أن أسعار المنتجين انخفضت في الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 12.6%، وهو أقوى تراجع لها منذ بدء مسح هذه الأسعار في عام 1949.

وكان خبراء يتوقعون هذا التطور.

وفسر خبراء الإحصاء التراجع بتأثير أساسي قائلين إن الأسعار التي حصل عليها المنتجون نظير سلعهم في العام الماضي كانت ارتفعت لبعض الوقت بمعدل قياسي بلغ 45.8% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الحرب الروسية على أوكرانيا التي رفعت كلفة الطاقة والعديد من المواد الخام، وقد انخفضت الأسعار في الوقت الراهن مرة أخرى، الأمر الذي قلل من التضخم العام على مستوى الشركات.

وكانت تراجعات أسعار الطاقة وكذلك أيضاً أسعار السلع الوسيطة هي العامل الحاسم في التراجع القوي لأسعار المنتجين أيضاً في الشهر الماضي، إذ تراجعت أسعار الطاقة في أغسطس الماضي بنسبة 31.9% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لكن أسعار الطاقة ارتفعت في الشهر الماضي على أساس شهري.

وواصلت الارتفاعات في أسعار السلع الاستهلاكية والسلع الاستثمارية تراجعها على أساس سنوي.

ويؤثر تطور أسعار المنتجين أيضاً على أسعار المستهلكين التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية.

وبسبب الغلاء، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة منذ الصيف الماضي بشكل ملحوظ وكان آخرها في يوم الخميس الماضي.

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