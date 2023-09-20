ارتفاع الأسهم الأوروبية وتراجع اليابانية مع ترقب قرار الفائدة

المصدر: عواصم - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين ساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس ما دفع الأسهم البريطانية إلى التفوق على نظيراتها في المنطقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد بالمئة خلال التداولات.

وتراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4 بالمئة.

كما هبط سهما كيرينغ ومونكلير 0.8 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب.

وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الاتحادي المتعلق بسعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي عليه دون تغيير.

فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم بيرسون 4.5 بالمئة بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيساً تنفيذياً جديداً لها اعتباراً من أوائل عام 2024.

اليابان

واصل المؤشر توبكس الياباني تراجعه اليوم الأربعاء من أعلى مستوى في 33 عاماً والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية منها بنك اليابان والمجلس الاحتياطي الاتحادي.

قادت أسهم الموارد الانخفاضات بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.

وهبط المؤشر توبكس واحداً بالمئة إلى 2406 نقاط عند الإغلاق متراجعاً عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990.

وتراجع المؤشر نيكاي 0.66 بالمئة إلى 33023.78 نقطة.

وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة بعد ختام اجتماع ليومين.

وتراجع قطاع الشحن 0.3 بالمئة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام.

كما هبط قطاع المصافي 3.3 بالمئة فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 بالمئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز