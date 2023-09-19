«تيك توك» يغرق بالعملات المزيفة.. و80 مليون دولار استولى عليها المحتالون

المصدر: دبي - البيان

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أغرقت العملات الرقمية المزيفة فيديوهات موقع تيك توك، والتي تدعي ارتباطها بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وتسلا و«سبيس إكس».

واستخدم المحتالون اسم شركات إيلون ماسك للإيحاء بالمصداقية، حيث طرحوا هدايا عملات رقمية على الفيديوهات، مدعين إمكانية تحويل تلك العملات الرقمية إلى عملات حقيقية من خلال مجموعة مواقع إلكترونية تابعة لهم.

ووفقاً لموقع «بليبينغ كومبيوتر» يستخدم المحتالون تلك الحيلة، فيحصل مستخدم تيك توك على العملات الرقمية، وتتهلل أساريره فرحاً، ويشرح المحتالون كيفية صرف الـ«بيتكوين» بإدخال رقم العرض في مواقع معينة، ليتم تحويل العملات إلى أموال، وعند الدخول للمواقع المذكورة يتطلب الدخول إليها التسجيل وإدخال البيانات مع دفع مبلغاً مالياً سواء مباشرة أو عن طريق رصيد المستخدم من العملات الرقمية الحقيقية، للحصول على الـ0.34 بيتكوين التي يدعي الموقع تحويلها إلى محفظة المستخدم بعد التسجيل، وتساوي حوالي 9000 دولار.

ويقول موقع «بليبينغ كومبيوتر»: بعد اختبار أغلب تلك الدعايات والفيديوهات المغرقة لتيك توك اضتح أنها جميعاً مزيفة، والمواقع المصاحبة لتلك الدعايات مواقع مثل «كارتو بيكس» و«ألتجيتيكسيو» و«مونكسيو» و«بيتوكسيز»، وأغلبها على النطاق «.com»، وبعد التسجيل ودفع الرسوم التي تعادل حوالي 132 دولاراً، على أمل استلام المبلغ الموعود في المحفظة المالية، وهو ما لا يصل نهائياً.

ووفقاً لتقرير «إف تي سي» فما قيمته أكثر من 80 مليون دولار قد تم الاستيلاء عليهم من هذه المواقع منذ أكتوبر 2020.

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