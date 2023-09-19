16 شركة صينية عقارية تتخلف عن سداد الديون

المصدر: بكين - بلومبرغ

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تقدمت شركة «سوناك تشاينا هولدينغز» بطلب الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 15 في نيويورك، إذ تتحرك المطوّرة المتعثرة لحماية أصولها بينما تقترب عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية من نهايتها.

وتخلفت «سوناك»، وهي الشركة الـ16 بين أكبر المطورين في الصين من حيث المبيعات المتعاقد عليها، عن سداد سندات دولارية لأول مرة في مايو 2022، في ظل معاناة القطاع من تراجع المبيعات وأزمة السيولة على مدى السنوات العديدة الماضية وسط الجهود التي تقودها الحكومة للحد من نمو استدانة الشركات العقارية.

وكشفت شركة «سوناك» عن خطتها لإعادة هيكلة ديونها الخارجية في مارس، ووافق مستثمرون يمتلكون أكثر من 75% من تلك القروض على المقترح في غضون عدة أسابيع من عرضه. وقالت الشركة يوم الاثنين إن أولئك الذين لديهم 98% من قيمة المطالبات صوّتوا لصالح عرض إعادة الهيكلة أثناء ما يسمى باجتماع المخطط. ومن المقرر عقد جلسة استماع لتأكيد محكمة هونغ كونغ النتائج في 5 أكتوبر.

وتتطلب عمليات إعادة هيكلة الديون الدولية في بعض الأحيان تقديم التماس بموجب الفصل 15 في سياق إتمام الصفقة، فقد تقدمت نظيرتها مجموعة «تشاينا إيفرغراند غروب» -التي تعمل أيضاً على هيكلة قروضها الدولية- الشهر الماضي بطلبها الخاص. ووصفت «إيفرغراند غروب»، التي أدى تخلفها عن سداد التزامات في 2021 إلى تسريع أزمة الديون العقارية في البلاد، هذه الخطوة بأنها «إجراء عادي» لأن سنداتها الدولارية يحكمها قانون نيويورك.

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