النفط يغلق على ارتفاع وسط توقعات بنقص المعروض

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أغلقت أسعار النفط على ارتفاع الاثنين مدعومة بتوقعات نقص المعروض بسبب تمديد السعودية وروسيا خفض إنتاجهما وقلة إمدادات النفط الصخري، مما طغى على المخاوف بشأن الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 50 سنتا عند التسوية إلى 94.43 دولار للبرميل بعد أن قفزت إلى 94.45 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا إلى 91.48 دولارا.

ومددت السعودية وروسيا هذا الشهر خفض الإنتاج 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري انخفاض إنتاج النفط الأمريكي من أكبر المناطق المنتجة للنفط الصخري للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023.

ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين عن تخفيضات أوبك+ لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة الدولية تحتاج إلى تنظيم للحد من التقلبات.

وحذر الأمير عبد العزيز من استمرار عدم اليقين بشأن الطلب الصيني والنمو في أوروبا وإجراءات البنوك المركزية لمعالجة التضخم.

وواصل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعهما للأسبوع الثالث على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر ويتجهان نحو تحقيق أكبر ارتفاع فصلي لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في الربع الأول من 2022.

وقال دينيس كيسلر نائب الرئيس الأول للتداول لدى بي.أو.كيه فايننشال إن سوق النفط تشهد بعض عمليات جني الأرباح.

وانضم سيتي بنك الاثنين لقائمة البنوك التي تتوقع تجاوز أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل هذا العام.

وقال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك في مقابلة مع بلومبرج نيوز إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل أيضا.

وقال محللون في إيه.إن.زد إن تخفيض السعودية وروسيا إنتاجهما قد يؤدي إلى عجز قدره مليوني برميل يوميا في الربع الرابع وإن السحب من المخزونات قد يترك السوق عرضة لمزيد من الارتفاعات في الأسعار في عام 2024.

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