قفزة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

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سجل سوق العقارات في بريطانيا قفزة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات، التي ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها في عشر سنوات على الأقل كما ارتفعت أسعار بيع العقارات في سبتمبر الجاري المرة الأولى في أربعة أشهر، بحسب تقريرين صدرا اليوم الإثنين.

وذكرت شركة هامبتون للتسويق العقاري أن أسعار الإيجارات ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن متوسط سعر الإيجارات في بريطانيا بلغ 1300 جنيه إسترليني شهرياً وبزيادة قيمتها 140 جنيهاً إسترلينياً عن العام الماضي.

ومن جهة أخرى، أعلن موقع رايت موف للتسويق العقاري ارتفاع أسعار مبيعات العقارات في سبتمبر الجاري بنسبة 0.4%، في أول زيادة في الأسعار منذ مايو الماضي ولكن هذه النسبة جاءت أقل من الزيادة المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، إذ كانت أسعار العقارات ترتفع في شهر سبتمبر في السنوات العشر الماضي بنسبة 0.6% في المتوسط.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن هذه البيانات تسلط الضوء على الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، وتثير قلق بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، وتزيد من الضغوط من أجل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كما تشير هذه البيانات إلى اضطرابات سوق العقارات في بريطانيا، والتي تؤثر بقوة في المستهلكين.

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