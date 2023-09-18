الأسهم الأمريكية تحت ضغط شركات الرقائق في انتظار قرار الفائدة

المصدر: نيويورك - وكالات

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تباين أداء المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم، بضغط من تراجع أسهم شركات صناعة الرقائق وأسهم النمو بينما يترقب المتعاملون إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وقف رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مثلما تشير التوقعات.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز500 بواقع 5.19 نقاط أو 0.12%. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.95 نقاط أو 0.02 %، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 38.38 نقطة أو 0.28%.

وتراجع سهم «ارم» 6% وTSM التايوانية 3% وانفيديا 0.77%، كما انخفض سهم تسلا 3.13%.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة هذا الأسبوع. وسيحاول التجار الحصول على فكرة أفضل عن موقف البنك المركزي بشأن التضخم.

وقال كوينسي كروسبي، كبير الاستراتيجيين العالميين في LPL Financial: «إن الطريقة التي ينفذ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي الإيقاف المؤقت أمر بالغ الأهمية لتوقعات أسعار الفائدة لشهري نوفمبر وديسمبر، ولكن ما إذا كان يتم تقديمه بميل متشدد أو متشدد هو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق المالية».

وجاءت بيانات التضخم الأخيرة متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين. وبينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من المتوقع، فإن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، مطابق للتقديرات. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بشكل طفيف أعلى من المتوقع في أغسطس، حيث ارتفع بنسبة 0.3 ٪ على أساس شهري، مقابل التقديرات البالغة 0.2%.

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