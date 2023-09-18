الأسهم الأوروبية تتراجع في انتظار اجتماعات البنوك المركزية

المصدر: فرانكفورت - (رويترز)

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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف اليوم الاثنين، بعد مكاسب حادة حققتها الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً باجتماعات البنوك المركزية في النرويج والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة، خلال التداولات، بسبب تراجع أسهم قطاعي الرعاية الصحية وشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة.

وسينصب الاهتمام هذا الأسبوع على البنوك المركزية العالمية، ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشر في وقت لاحق من الأسبوع، كما يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مستعد للتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.

وهبط سهم نورديك سميكوندكتور 14 % تقريباً، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لأرباح الربع الثالث.

وتعهد سلافومير كروبا الرئيس التنفيذي الجديد لبنك سوسيتيه جنرال بخفض التكاليف لتعزيز الأرباح بحلول عام 2026، في ظل ركود المبيعات، وذلك في خطته الاستراتيجية الأولى لثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، ما أدى إلى انخفاض السهم 5.9 %.

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