14 تمويلاً من صندوق أوبك لدفع التنمية المستدامة العالمية

المصدر: فيينا - وام

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وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية، على توفير 14 تمويلاً جديداً بقيمة أكثر من 150 مليون دولار، لمشاريع تنموية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، تدعم تطوير البنية التحتية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة وإمدادات المياه، وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال الدكتور عبد الحميد الخليفة مدير عام «صندوق أوبك»، في البيان الصادر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية «فيينا»، إن حزمة التمويلات الجديدة تؤكد مجدداً الالتزام بالمساعدة في حل التحديات العالمية الملحة في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى دعم الصندوق للمشاريع التي تعزز التنمية المستدامة في البلدان الشريكة؛ وقال: صندوق أوبك يكثف جهوده لتقديم الدعم الهادف والفعال، حيث تشتد الحاجة إليه في وقت يتسم بالتقلبات العالمية.

وأفاد البيان أن مجلس إدارة صندوق أوبك، وافق على منح قروض تساهم في تمويل مشاريع تنموية في مجالات مختلفة بثمانية بلدان تشمل بنين بقيمة 25.5 مليون دولار، وغواتيمالا 15 مليون دولار، وليبيريا 20 مليون دولار، ورواندا 21.2 مليون دولار، وطاجيكستان 8 ملايين دولار، وأوغندا 25 مليون دولار، وزيمبابوي 15 مليون دولار، وقرض بقيمة 20 مليون دولار إلى ألبانيا.

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