كاليفورنيا تقاضي خمس شركات نفطية عملاقة

المصدر: (كاليفورنيا - وكالات)

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رفعت ولاية كاليفورنيا الأمريكية دعوى قضائية على خمس من كبرى شركات النفط في العالم، معتبرة أن هذه الشركات تسببت بأضرار بمليارات الدولارات وضللت السكان عبر التقليل من شأن مخاطر الوقود الأحفوري، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز».

تأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أمريكية ضد مصالح الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغيّر المناخي بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرت عقوداً. ورُفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضد «إكسون موبيل» و«شل» و«بريتيش بتروليوم» و«كونوكو فيليبس» و«شيفرون».

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