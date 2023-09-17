362.2 مليار دولار حجم صناعة الحوسبة بالصين

المصدر: (بكين - شينخوا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكر مؤتمر الحوسبة العالمي 2023 أن حجم صناعة الحوسبة في الصين بلغ 2.6 تريليون يوان (362.2 مليار دولار) في عام 2022. وقال تشاو تشي قوه، كبير المهندسين بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية: إن الجيل الجديد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد أحدث تحولاً في نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار تشاو إلى أن تكنولوجيا الحوسبة وصناعة الحوسبة تُظهران حيوية قوية وإمكانات لا تحصى من خلال الابتكار التجريبي، كما أنهما تقودان التحول الرقمي في جميع المجالات. وذكر كتاب أصدرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال المؤتمر، أنه على مدى السنوات الست الماضية، شحنت الصين أكثر من 20.91 مليون خادم عام و820 ألف خادم ذكاء اصطناعي.

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