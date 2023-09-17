الشركات المقترضة تذعن لأسعار الفائدة المرتفعة في أمريكا

المصدر: نيويورك ـ وكالات

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أكد بنك «ويلز فارغو» الأمريكي أن الشركات المقترضة بدأت تذعن في النهاية لاحتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة لفترة طويلة في الولايات المتحدة.

وذكر البنك أن الشركات وجدت إقبالاً كبيراً على عمليات بيع السندات الجديدة في أسواق الديون ذات الدرجة الاستثمارية ومرتفعة المخاطر معاً، ويستفيد عديد من المديرين التنفيذيين من ذلك الإقبال لدخول سوق السندات الأمريكية، بحسب مورين أوكونور، المديرة العالمية لمجموعات الإقراض عالية الدرجة في البنك. في حين يرى بعض المديرين الماليين إشارات إلى استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة طويلة.

وقالت أوكونور في مقابلة مع «بلومبرغ»: بدأنا نرى قدراً ضئيلاً من التقبل التدريجي. بعض المقترضين يرغبون في المُضي قدماً وإدراك أن سردية استمرار أسعار الفائدة لفترة أطول ستظل معنا لبعض الوقت.

وانتعشت إصدارات السندات الشهر الجاري في سوقي الديون عالية الدرجة والديون دون الدرجة الاستثمارية؛ إذ بيعت السندات بأكثر من 110 مليارات دولار على مستوى العالم الأسبوع الماضي، وهي البداية الأكثر نشاطاً على الإطلاق في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ». ويتوقع محللون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن تدفع مرونة الاقتصاد الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي إلى التخطيط لرفع أسعار الفائدة مرة أخيرة هذا العام والإبقاء عليها عند أعلى مستوياتها في العام الماضي لمدة أطول من المتوقع.

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