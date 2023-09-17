المستثمرون يترقبون قرار الاحتياطي حول أسعار الفائدة
تباين أداء الأسهم العالمية للأسبوع الثاني
أنهت الأسهم العالمية الأسبوع على تباين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بـ 0.12 %، بينما تعرض كل من ناسداك وستاندر آند بورز 500 لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، منخفضين بـ 0.39 و 0.16% على الترتيب.
وزادت عوائد سندات الخزانة قبل اجتماع سيعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع في ظل بقاء التضخم عند معدل فوق المستهدف.
جاء ذلك بعدما أنهت تعاملات،أول من أمس، على تراجع حاد وسط هبوط أسهم شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف متعلقة بضعف الطلب، بينما ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ضخمة.
وأول من أمس نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 54.82 نقطة أو 1.22 %، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 217.33 نقطة أو 1.56 %، أما داو جونز الصناعي فتراجع 289.99 نقطة أو 0.83 %.
وتراجعت أسهم شركات أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش وكيه. إل. إيه كورب لصناعة معدات الرقائق بعد أن ذكرت رويترز أن تي. إس. إم. سي طلبت من كبار الموردين تأخير الطلبيات.
الأوروبية
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، أول من أمس، وذلك في ردة فعل من المستثمرين على تلميحات البنك المركزي الأوروبي بشأن سياسته النقدية.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 مرتفعاً بـ0.2 %، مع تسجيل معظم القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وقاد قطاع السلع المنزلية المكاسب، مرتفعاً بـ1.4 %، في حين حصلت أسهم السلع الفاخرة على دعم من بيانات مبيعات التجزئة الصينية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 بـ1.5 % الخميس الماضي، وهي أفضل جلسة له منذ بداية يونيو، ليحقق مكاسب هذا الأسبوع.
وقام البنك المركزي الأوروبي أمس برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الارتفاع العاشر على التوالي مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي بلغ 4 %.
ولكن ربما جاء التطور الأكبر في بيان البنك أن أعضاء مجلس إدارة المركزي الأوروبي لا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وأن أسعار الفائدة قد تظل ثابتة لبعض الوقت.
اليابان
أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً، أول من أمس، وارتفع المؤشر توبكس 0.95 % ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو 1990، وارتفع 2.95 % خلال الأسبوع.
كما قفز المؤشر نيكاي 1.1 % ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو، وصعد 2.8 % خلال الأسبوع.
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، «أولاً وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية».
وأضاف: «أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة أرم إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق».
وارتفع سهم سوفت بنك جروب بما يصل إلى 5 % بدعم طرح شركة «ارم» في بورصة نيويورك، لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعاً 2.08 %.
وصعد سهم تويوتا موتور 2.67 % ليعطي أكبر دعم للمؤشر توبكس، يليه سهم سوني جروب، الذي ارتفع 2.25 %. وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11 %.
وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، باستثناء أربعة.
وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37 % ليصبح الأفضل أداءً، كما قفز مؤشر قطاع المصافي 4 % ، لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19 % ليصبح الأسوأ أداءً.