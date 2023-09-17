تباين أداء الأسهم العالمية للأسبوع الثاني

المصدر: نيويورك - وكالات

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أنهت الأسهم العالمية الأسبوع على تباين، حيث ارتفع مؤشر داو جونز بـ 0.12 %، بينما تعرض كل من ‏ناسداك وستاندر آند بورز 500 لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، منخفضين بـ ‏‏0.39 و 0.16% على الترتيب. ‏

وزادت عوائد سندات الخزانة قبل اجتماع سيعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن ‏السياسة النقدية وأسعار الفائدة خلال هذا الأسبوع في ظل بقاء التضخم عند معدل فوق المستهدف.‏

جاء ذلك بعدما أنهت تعاملات،أول من أمس، على تراجع حاد وسط هبوط أسهم ‏شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف متعلقة بضعف الطلب، بينما ضغط ارتفاع ‏عوائد سندات الخزانة على أسهم أمازون وشركات نمو أخرى ذات قيمة سوقية ‏ضخمة.‏

وأول من أمس نزل المؤشر ستاندرد آند بورز‭‏ ‬‏500 بمقدار 54.82 نقطة أو ‏‏1.22 %، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع ‏‏217.33 نقطة أو 1.56 %، أما داو جونز الصناعي فتراجع ‏‏289.99 نقطة أو 0.83 %.‏

وتراجعت أسهم شركات أبلايد ماتيريالز ولام ريسيرش وكيه. إل. إيه كورب ‏لصناعة معدات الرقائق بعد أن ذكرت رويترز أن تي. إس. إم. سي طلبت من كبار ‏الموردين تأخير الطلبيات.‏

الأوروبية

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات، أول من أمس، وذلك في ردة فعل من المستثمرين على تلميحات البنك المركزي ‏الأوروبي بشأن سياسته النقدية.‏

وتراجع مؤشر ستوكس 600‏ مرتفعاً بـ0.2 %، مع تسجيل معظم ‏القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وقاد قطاع السلع المنزلية ‏المكاسب، مرتفعاً بـ1.4 %، في حين حصلت أسهم السلع الفاخرة على دعم من ‏بيانات مبيعات التجزئة الصينية.‏

وارتفع مؤشر ستوكس 600‏ بـ1.5 % الخميس الماضي، وهي أفضل جلسة له منذ ‏بداية يونيو، ليحقق مكاسب هذا الأسبوع.‏

وقام البنك المركزي الأوروبي أمس برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ‏وهو الارتفاع العاشر على التوالي مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي ‏بلغ 4 %.‏

ولكن ربما جاء التطور الأكبر في بيان البنك أن أعضاء مجلس إدارة المركزي ‏الأوروبي لا يتوقعون المزيد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، وأن أسعار ‏الفائدة قد تظل ثابتة لبعض الوقت.‏

اليابان

أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان عند أعلى مستوى في أكثر من 33 عاماً، أول من أمس، وارتفع المؤشر توبكس 0.95 % ليغلق عند 2428.38 نقطة، وهو أعلى مستوى يبلغه عند الإغلاق منذ يونيو 1990، وارتفع 2.95 % خلال الأسبوع.

كما قفز المؤشر نيكاي 1.1 % ليغلق عند 33533.09 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثالث من يوليو، وصعد 2.8 % خلال الأسبوع.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية، «أولاً وقبل كل شيء، ارتفعت السوق لأن وول ستريت كانت قوية».

وأضاف: «أدى الطرح العام الأولي القوي لشركة أرم إلى تعزيز معنويات المستثمرين ودفعهم إلى شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق».

وارتفع سهم سوفت بنك جروب بما يصل إلى 5 % بدعم طرح شركة «ارم» في بورصة نيويورك، لكنه قلص المكاسب لينهي التداول مرتفعاً 2.08 %.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.67 % ليعطي أكبر دعم للمؤشر توبكس، يليه سهم سوني جروب، الذي ارتفع 2.25 %. وزاد سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 3.11 %.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، باستثناء أربعة.

وارتفع مؤشر قطاع المرافق 3.37 % ليصبح الأفضل أداءً، كما قفز مؤشر قطاع المصافي 4 % ، لكن القطاع المصرفي انخفض 1.19 % ليصبح الأسوأ أداءً.

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