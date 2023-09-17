25.3 مليار دولار تدفقات أسهم أمريكا

المصدر: نيويورك - وكالات

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شهدت صناديق الأسهم الأمريكية أكبر تدفق أسبوعي في 18 شهراً وسط تزايد ثقة المستثمرين في أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو هبوط سلس، وفقاً لـ«بنك أوف أمريكا».

وجذبت الأسهم العالمية 25.3 مليار دولار في الأسبوع المنتهي الأربعاء الماضي - وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022- وفقاً لبيانات استشهد بها «بنك أوف أمريكا».

وشهدت بورصة نيويورك إدراج سهم شركة «ارم» الطرح الذي يعتبر الأكبر في الولايات المتحدة منذ الاكتتاب العام لشركة السيارات الكهربائية «ريفيان» بقيمة 13.7 مليار دولار في نوفمبر 2021، أعطى دفعة للأسواق الأمريكية، كما ينظر إليه بكثير من التفاؤل لدفع سوق الاكتتابات العامة الأولية إلى الخروج من حالة الركود.

قفز سهم صانعة الرقائق البريطانية «آرم» (ARM)، التابعة للمجموعة اليابانية «سوفت بنك»، بنحو 25 %، في أول يوم تداول لها ببورصة ناسداك الأمريكية، بعدما جمعت حوالي 4.9 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي في 2023.

غير أن المحلل الاستراتيجي مايكل هارتنت يرى، وسط تجدد التفاؤل بأداء الاقتصاد الأمريكي، صورة تشاؤمية أشمل، حيث اتجه الجزء الأكبر من التدفقات الداخلة إلى أسواق النقد وسندات الخزانة، وهما فئتان من الأصول تتجهان إلى تسجيل أداء قياسي هذا العام.

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