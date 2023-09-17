تاتا صانز الهندية تسعى لتجنب تصنيف «عالية المخاطر»

المصدر: (مومباي - د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وسائل إعلام هندية نقلاً عن مصادر لم تسمها، بأن شركة «تاتا صانز» المالكة لتاتا جروب، يمكن أن تستكشف خيارات بما في ذلك إعادة التنظيم لتجنب أن يصنفها بنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) على أنها شركة مالية غير مصرفية عالية المخاطر.

ويتطلب مثل هذا التصنيف قدراً أعلى من الامتثال التنظيمي. وتحتاج تاتا صانز إلى الإدراج بالبورصة بحلول سبتمبر 2025. وقالت تايمز أوف إنديا إن الرئيس الفخري للشركة راتان تاتا رفض الرد على رسالة بالبريد الإلكتروني للتعقيب على هذا النبأ.

ووفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أصدر بنك الاحتياط الهندي قائمة تضم الشركات المالية غير المصرفية ذات المستوى العالي من المخاطر يوم الخميس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز