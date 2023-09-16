توقعات برفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مجدداً

المصدر: لندن - د ب أ

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تتساءل الأسواق عما إذا كان بنك إنجلترا (البنك المركزي الإنجليزي) ربما يتوقف عن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد 14 ارتفاعاً متتالياً.

لكن لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك الأسعار قليلاً قبل أن ينهي دورة ما يطلق عليه خبراء الاقتصاد التشديد، إلا أن البعض يفكر أنه ربما يوقف عمليات رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ثم يبدأ مجدداً في الاجتماع التالي.

وستعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك قرارها يوم الخميس المقبل، ويتوقع الكثيرون زيادة جديدة ليرتفع معدل الفائدة إلى 5.5%.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن جيمس سميث وجيمس نايتلي من بنك آي إن جي الهولندي: «تدرس الأسواق مجدداً فكرة توقف بنك إنجلترا عن رفع الفائدة الأسبوع المقبل».

وقالا «نحن بالتأكيد لا نستبعد ذلك، وتشير التعليقات الأخيرة إلى أن بنك إنجلترا يمهد الطريق لإنهاء دورة التشديد هذه. وربما يميل البنك المركزي إلى «التوقف» على غرار مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، مع تلميحات قوية بأنه قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً في نوفمبر».

يذكر أنه قد مر 21 شهراً منذ أن بدأ البنك في جولة رفع أسعار الفائدة، ليرفع أسعار الفائدة من 0.1% في ديسمبر 2021 إلى 5.25% حالياً.

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