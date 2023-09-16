الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك 345 مليون يورو

المصدر: لندن - وكالات

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قال مفوض حماية البيانات في أيرلندا إنه فرض غرامة قيمتها 345 ‏مليون يورو (370 مليون دولار) على تيك توك لانتهاكها قوانين الخصوصية في ‏التعامل مع البيانات الشخصية للقصر في الاتحاد الأوروبي.‏

ومفوض حماية البيانات في أيرلندا هو الجهة التنظيمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي ‏المختصة بالتعامل مع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم التي مقرها ‏الرئيسي في أيرلندا.‏

وقال مفوض حماية البيانات في بيان إن منصة المقاطع المصورة القصيرة المملوكة ‏للصين التي اتسع انتشارها سريعاً بين القصر حول العالم في السنوات القليلة ‏الماضية انتهكت عدداً من قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي في الفترة ما ‏بين 31 يوليو و31 ديسمبر 2020.‏

وهذه هي المرة الأولى التي تخضع فيها تيك توك المملوكة لشركة بايتدانس لعقوبة ‏من مفوض حماية البيانات في أيرلندا.‏

وقال متحدث باسم تيك توك إنه لا يتفق مع القرار، وخاصة مع حجم الغرامة، وإن ‏معظم الانتقادات لم تعد ذات صلة نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الشركة قبل بدء ‏تحقيق الجهة التنظيمية الأوروبية في سبتمبر 2021.‏

وقال مفوض حماية البيانات إن انتهاكات تيك توك تضمنت وضع حسابات ‏مستخدمين تقل أعمارهم عن 16 عاماً في عام 2020 في تصنيف «عام» المعياري، ‏وإن تيك توك لم تتحقق مما إذا كان المستخدم هو بالفعل والد أو ولي أمر المستخدم ‏القاصر عند ربط الحساب بخاصية «الإشراف الأسري».‏

وأضافت تيك توك ضوابط لرقابة الأبوين أشد صرامة إلى خاصية الإشراف ‏الأسري في نوفمبر 2020، وغيرت الإعدادات المعيارية لجميع ‏المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً إلى «خاص» في يناير ‏‏2021.‏

وقالت تيك توك إنها تعتزم إضافة تعديلات على موادها للخصوصية ‏لجعل التباين بين الحسابات العامة والخاصة أوضح، كما أنه سيتم التحديد سلفاً ‏للحساب الخاص للمستخدمين الجدد الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً عند ‏التسجيل في التطبيق من وقت لاحق هذا الشهر.‏

وأمهل مفوض حماية البيانات تيك توك ثلاثة أشهر حتى تخضع جميع معالجتها ‏التي شابتها انتهاكات للقواعد.‏

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