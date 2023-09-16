الذهب يرتفع 0.6% في أسبوع

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفعت أسعار الذهب 0.6% في أسبوع مليء بالبيانات الأوروبية والصينية.

وجاء ارتفاع الذهب بدعم ضعف الدولار ‏ومشتريات الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ‏ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، في حين قدمت الآمال بشأن توقف ‏محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية مزيداً من الدعم.‏

ويوم الجمعة ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولاراً للأوقية، وارتفع ‏المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‏عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولاراً إلى 1946.20 دولاراً للأوقية.‏

وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أمريكية، مما ‏يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.‏

وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل في نيويورك: «الذهب والفضة يرتفعان على ‏جدار من القلق».‏

ونظمت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات متزامنة في ثلاثة مصانع في أكثر ‏التحركات العمالية الصناعية الأمريكية طموحاً منذ عقود.‏

وأوضح وونغ: «يبدو أن إضراب ‏UAW‏ قد يستمر لبعض الوقت بالنظر إلى ما ‏تطالب به النقابة والحكومة المحتملة». وأضاف: «إن الإغلاق في نهاية الشهر يحظى بمزيد ‏من الاهتمام".‏

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