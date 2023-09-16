الذهب يرتفع 0.6% في أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب 0.6% في أسبوع مليء بالبيانات الأوروبية والصينية.
وجاء ارتفاع الذهب بدعم ضعف الدولار ومشتريات الملاذ الآمن بعد أن بدأت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات في ثلاث شركات لصناعة السيارات في ديترويت، في حين قدمت الآمال بشأن توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة الأمريكية مزيداً من الدعم.
ويوم الجمعة ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1927.79 دولاراً للأوقية، وارتفع المعدن بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية بنسبة 0.7% أو 13.40 دولاراً إلى 1946.20 دولاراً للأوقية.
وتراجع الدولار 0.3% مقابل منافسيه بعد بيانات أمريكية، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال تاي وونغ، تاجر المعادن المستقل في نيويورك: «الذهب والفضة يرتفعان على جدار من القلق».
ونظمت نقابة عمال السيارات المتحدة إضرابات متزامنة في ثلاثة مصانع في أكثر التحركات العمالية الصناعية الأمريكية طموحاً منذ عقود.
وأوضح وونغ: «يبدو أن إضراب UAW قد يستمر لبعض الوقت بالنظر إلى ما تطالب به النقابة والحكومة المحتملة». وأضاف: «إن الإغلاق في نهاية الشهر يحظى بمزيد من الاهتمام".