أسهم أرم تقفز 25 % في أولى جلسات تداولها بالسوق الأمريكية

المصدر: (نيويورك - بلومبرغ)

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قفزت أسهم شركة «أرم هولدينغز» بنسبة 25 % في أولى جلسات تداولها ببورصة نيويورك بعد جمع 4.87 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي بالعالم هذا العام، ما أعطى دفعة لكل من أسواق الأسهم ومؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون. وأغلقت أسهم الشركة مصممة الرقائق، التي لا تزال مملوكة بـ90% لـ«سوفت بنك»، عند 63.59 دولاراً في تعاملات نيويورك أول من أمس، ما منح شركة «أرم» قيمة سوقية تزيد على 65 مليار دولار.

وفي تعاملات ما بعد السوق الأمريكية، ارتفعت أسهم الشركة 6.87% إضافية لتصل إلى 67.96 دولاراً. وتأسست «أرم» عام 1990 كمشروع مشترك بين «آكورن كومبيوترز»، و«في إل إس آي تكنولوجي»، والشركة التي كانت تُعرف حينها باسم «أبل كومبيوتر». وأُدرجت «أرم» في بورصة لندن للأوراق المالية و«ناسداك» في الفترة بين 1998 و2016، حتى استحوذت «سوفت بنك» عليها مقابل 32 مليار دولار.

وفي 2020، حاولت «سوفت بنك» بيع «أرم» إلى «إنفيديا» مقابل 40 مليار دولار، لكنها فشلت. وأثارت هذه الخطوة غضب عملاء شركة «أرم» ممن رفضوا سيطرة شركة واحدة على صانعة التكنولوجيا الأساسية للهواتف المحمولة.

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