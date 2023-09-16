ارتفاع أسعار الأرز عالمياً يؤكد المخاطر الغذائية للتغير المناخي

المصدر: بانكوك - أ ف ب

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ارتفع سعر الأرز إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاماً، بعد القيود التي فرضتها الهند على صادراتها من هذا المنتج، ما يؤكد برأي خبراء مدى انعكاس التغير المناخي مستقبلاً على إمدادات الأغذية في العالم. وسجلت أسعار الأرز ارتفاعاً بـ9.8% في أغسطس الماضي بحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

وبدأت أسعار الأرز بالارتفاع بعد إعلان الهند التي تمثل 40% من صادرات هذه المادة الغذائية في العالم، في يوليو حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي.

وبررت نيودلهي قرارها بارتفاع أسعار المنتج في سوقها الداخلية نتيجة الظروف الجيوسياسية وظاهرة النينو الجوية و«ظروف مناخية قصوى».

توقعات

ومن المتوقع أن تكون هذه السنة الأشد حراً التي عرفتها البشرية وقد يتفاقم ذلك تحت وطأة ظاهرة النينو. ورغم وقوع فيضانات خطيرة في بعض مناطق شمال الهند، شهد أغسطس أعلى درجات حرارة وجفاف على الإطلاق في هذا البلد، وكانت الأمطار الموسمية التي تسجل ما يصل إلى 80% من المتساقطات السنوية أدنى بكثير من العادة.

وقد يؤدي ذلك إلى اقتطاع ما يصل إلى 8% من الصادرات العالمية للأرز لفترة 2023 - 2024 بحسب تحليل لمعهد الأبحاث «بيزنيس مونيتور إنترناشونال» BMI التابع لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

مخاوف

وأوجدت الأزمة في الوقت الحاضر فرصة لتايلاند وفيتنام، ثاني وثالث مصدرين عالميين للأرز، لزيادة صادراتهما.

غير أن إليسا كاور لودر من برنامج التغير المناخي في جنوب شرق آسيا في معهد إيسياس - يوسف إسحق حذرت أن الجفاف الذي يرافق ظاهرة النينو قد يهدد المحاصيل. وتستمر ظاهرة النينو الجوية عادة ما بين تسعة أشهر و12 شهراً، ومن المتوقع أن تتصاعد في نهاية هذه السنة.

ولفت معهد الأبحاث إلى أن مفاعيلها أدت إلى ارتفاع أسعار صادرات الأرز قبل الحظر الهندي.

وفي تايلاند، لا يزال مستوى المتساقطات أدنى بـ18% من التوقعات لهذه الفترة، بحسب ما أفاد مكتب الموارد الوطنية المائية. وما زال من المحتمل أن تعوض أمطار متأخرة عن هذا القصور، لكن الوكالة أبدت «مخاوفها» من أن يتسبب النينو بجفاف.

إندونيسيا

من جانبها، زادت إندونيسيا وارداتها من الدول المجاورة منذ مطلع العام، بهدف تثبيت الأسعار بالنسبة لمواطنيها بعد البلبلة الناجمة عن التقلبات المناخية وقرار نيودلهي. وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو «نريد تعزيز احتياطاتنا الاستراتيجية من الأرز، لكن حتى الواردات باتت معقدة، لم تكن الحال كذلك من قبل». ويعني ارتفاع الأسعار بالنسبة للأكثر فقراً تناول كميات أقل من الطعام.

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