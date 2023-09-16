أفضل أداء للسياحة بالاتحاد الأوروبي في 10 سنوات

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

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ذكرت هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أمس أن السياحة في الاتحاد الأوروبي بلغت أعلى مستوى لها، منذ 10 سنوات، بعد انتعاش قوي من تداعيات جائحة كوفيد 19. وأضافت الهيئة إن عدد الليالي، التي قضاها السياح في أماكن الإقامة السياحية، في الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري، كان الأعلى في عقد.

وقضى السياح 1193 مليون ليلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 12.9% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وهذا الرقم، الذي تم تسجيله هذا العام أعلى أيضاً بواقع 0.9% عما كان عليه في النصف الأول من عام 2019 أي قبل تفشي جائحة كوفيد 19.

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