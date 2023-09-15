«ديلويت» تتولى إعادة هيكلة مجموعة «كيه بي بي أو»

المصدر: دبي - البيان

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حصل أمناء شركة ديلويت الشرق الأوسط، على موافقة المحكمة لإعادة هيكلة مجموعة «كيه بي بي أو» والكيانات المرتبطة بها بعد موافقة أغلبية الدائنين في أغسطس بموجب قانون الإفلاس الإماراتي.

وتُعتبر إعادة هيكلة مجموعة (KBBO) أضخم قضية إفلاس محلية ناجحة بموجب الاختصاص القضائي لقانون الإفلاس الذي أصدرته دولة الإمارات عام 2016. حيث ضمّت هذه القضية 29 شركة، إضافة إلى اثنين من المساهمين وسيتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة هذه من أجل تعظيم العوائد لجميع الدائنين الذين تتراوح قيمة مطالباتهم من 7 إلى 12 مليار درهم، بما فيها العديد من التزامات الضمان البينية داخل الشركات الأعضاء في هذه المجموعة.

وتتألف المجموعة التي تأسست في الإمارات عام 2008 وتعمل في قطاع الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ثلاث مجموعات، وهي: مجموعة مستشفيات الإمارات، وهي مجموعة من الشركات والأعمال المختصة بتشغيل المستشفيات والعيادات؛ ومجموعة المنتجات الاستهلاكية، تتركز أعمالها في مجال المواد الاستهلاكية والتجزئة، وتضم العديد من العلامات التجارية من بينها «فريشلي فروزن فودز»، ومجموعة الاستثمارات، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتمتلك مصالح في مجموعة متنوعة من القطاعات الموزعة في مناطق جغرافية مختلفة.

وانطوت خطة إعادة هيكلة المجموعة الأولى «مجموعة مستشفيات الإمارات» على عدة عناصر مثل الحصول على تمويل بمبلغ 150 مليون درهم على شكل سندات جديدة يقوم الدائنون بإصدارها لسداد ديون المجموعة، وإعادة رسملة الميزانية العمومية للمجموعة لمواءمة قدرتها على خدمة الدين مع التزامات ديونها؛ بالإضافة إلى خيار تنفيذ خطة تسييل الأصول.

وقد أدى منع التصفية لمجموعة مستشفيات الإمارات إلى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية من مختلف المستشفيات والعيادات المنضوية تحت هذه المجموعة، بالإضافة إلى المحافظة على 2,000 وظيفة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال استمرار عمليات هذه المنشآت الصحية.

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