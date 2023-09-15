الملياردير راي داليو: الكاش أفضل «مؤقتاً»

المصدر: دبي - وكالات

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أكد الملياردير والمستثمر راي داليو أن حيازة الكاش أفضل من السندات في الوقت الحالي، إذ يسود مناخ تسيطر عليه عمليات زيادة لمعدل الفائدة لكبح التضخم.

وأضاف مؤسس «بريدج ووتر» في تصريحات نقلتها شبكة «سي إن بي سي»: لا أريد حيازة السندات.. بشكل مؤقت في الوقت الحالي أعتقد أن الكاش خيار جيد.

وبسؤاله حول أنسب طريقة لتوظيف رأس المال، شدد داليو على أنه حينما يتعلق الأمر بالاستثمار فإنه يرغب في أن يكون في المكان الصحيح وأن يكون لديه تنوع مع الانتباه للآثار المترتبة على الاضطرابات واختيار فئات الأصول التي تخلق أنواعاً جديدة من التكنولوجيا وتستخدمها بأفضل طريقة ممكنة.

وتابع: كما يجب أن تكون منتبهاً للتداعيات للاضطرابات الكبيرة التي ستحدث؛ لأن العالم سيكون مختلفاً جذرياً بعد خمس سنوات.

كما أشار داليو إلى أنه حينما تشكل الديون حصة ضخمة من اقتصاد الدولة يصبح الموقف متسارعاً ومركباً.

وواصل: لأنه يجب أن يتوفر لديك معدل فائدة مرتفع بشكل كافٍ أمام المقرضين، وليس مرتفعاً بشكل كبير يضر بالدائنين.

وتعد «بريدج ووتر» من أكبر صناديق التحوط في العالم، وتأسست عام 1975، وتدير نحو 124 مليار دولار، وتنشط استثماراتها في أمريكا وسنغافورة، بينما تستهدف التوسع في الشرق الأوسط، وتقدم الشركة خدماتها للعملاء من المؤسسات، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف والمؤسسات والحكومات الأجنبية والبنوك المركزية.

ويحتل داليو، البالغ من العمر 73 عاماً، المركز 86 في قائمة فوربس لأغنياء العالم بثروة تقدر بـ 19.1 مليار دولار، في 19 أبريل 2023.

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