الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم مبيعات التجزئة

المصدر: عواصم - وكالات

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ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد أن جاءت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس أفضل من المتوقع، ولم تكن قراءة التضخم الأخرى سيئة كما كان يُخشى البعض. وزاد مؤشر داو جونز بأكثر من 150 نقطة أو 0.50 %، بينما ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز وناسداك بنحو 0.40 % لكل منهما.

وجاءت قراءة مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس أقوى من المتوقع. وارتفع بـ 0.7 %، أي أكثر من الزيادة البالغة 0.4 % التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم، وباستثناء الغذاء والطاقة ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بـ0.2 % وذلك تماشياً مع التقديرات.

كما جاءت مبيعات التجزئة لشهر أغسطس أفضل من المتوقع، حيث قفزت 0.6 % مقابل زيادة 0.1 % توقعها الاقتصاديون. وباستثناء السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6 % الشهر الماضي، أي أكثر من الزيادة المتوقعة البالغة 0.4 %.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بـ0.3 % عن الشهر السابق و4.3 % عن 12 شهراً سابقاً. ويقارن ذلك بتقديرات تبلغ 0.2 و4.3 % على التوالي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت داو جونز آراءهم. وارتفع معدل التضخم الرئيسي 0.6 % على أساس شهري و3.7 % عن العام السابق، في حين توقع الاقتصاديون ارتفاعه بـ0.6 و3.6 %.

أوروبا

في غضون ذلك، ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية متمسكة بالمحفزات الصينية، مع تقييم المستثمرين في المنطقة لقرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة.

واختار البنك المركزي الأوروبي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4 %.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل طفيف في التعاملات المبكرة بعد الظهر، حيث انتقل من ارتفاع بـ 0.3 إلى 0.5 % بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة. وارتفع قطاع الموارد الأساسية 3.6 % بعد أن أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي في معظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس، في أحدث خطوة لتعزيز اقتصادها المتعثر تدريجياً.

اليابان

وارتفع المؤشر نيكاي الياباني ليغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي لا يزال بطيئاً وعزز الاتجاه النزولي توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.

وصعد نيكاي 1.41 % إلى 33168.10 نقطة ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ السادس من سبتمبر ويحقق أعلى مكسب يومي منذ 28 أغسطس وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.13 % إلى 2405.57 نقاط.

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