إضراب كتاب هوليوود يتراجع بأسهم نتفلكس 2%

المصدر: متابعة - البيان

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تراجعت أسهم عملاق البث المباشر «نتفلكس» بنسبة 2 % تقريباً خلال التعاملات اليوم الخميس بسبب استمرار إضراب كتاب هوليوود.

وجاء تراجع سهم عملاق البث المباشر بعدما قال المدير المالي سبنسر نيومان، إن إضراب كتاب هوليوود المستمر يضر بالعمل.

وفي حديثه في مؤتمر يوم الأربعاء، حذر نيومان أيضاً من أن خيار البث المدعوم بالإعلانات لن يساعد في دفع الإيرادات للأمام على المدى القصير، وقال إن هوامش التشغيل ستنمو بشكل أبطأ مع المضي قدماً.

إلى ذلك أكد دنكان رابتري-آيرلند، كبير مفاوضي نقابة الممثلين مع الاستوديوهات الهوليوودية ومنصات البث التدفقي الكبرى، أن المؤسسات الإنتاجية لم تبادر بأي خطوة تجاه الممثلين وكتاب السيناريو المضربين منذ وقف المحادثات بين الطرفين في يوليو الماضي، وطالبهم خلال افتتاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بمعاودة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل، مشيراً إلى أن الأمر يتجه إلى «النفق المظلم».

وتشهد هوليوود أكبر إضراب في تاريخها منذ 63 عاماً وبانضمام نحو 160 ألف ممثل سينمائي وتلفزيوني منتسبين للنقابة مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم، ما أدى إلى شلّ الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية.

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