الصين تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في 2023

المصدر: بكين - بلومبرغ

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خفض البنك المركزي الصيني حجم السيولة التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي للمرة الثانية خلال العام الحالي لتنشيط التعافي الاقتصادي الذي يكافح من أجل الانتعاش.

وقلص بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك بمقدار 25 نقطة أساس، وذكر في بيان أن المتوسط ​​المرجح لنسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك سيبلغ 7.4% بعد التخفيض.

وقال بنك الشعب الصيني في البيان إن التخفيض، الذي يسري بدءاً من يوم الجمعة، يهدف إلى المساعدة في الحفاظ على سيولة كافية بشكل معقول.

يفقد تعافي الصين من مرحلة ما بعد كوفيد زخمه منذ الربع الثاني، إذ أظهرت بيانات يوليو ضعف نمو الإنفاق الاستهلاكي وتراجع الاستثمار وارتفاع البطالة.

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