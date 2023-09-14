«أرم» تجمع 4.9 مليارات دولار في أكبر اكتتاب هذا العام.. والتداول اليوم

المصدر: نيويورك - بلومبرغ

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حققت مجموعة «سوفت بنك» طموحاتها الخاصة باكتتاب شركة «أرم هولدينغز» من خلال جمعها 4.87 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي لهذا العام، دون أن تطمع في جمع مزيد من الأموال.

ويبدأ التداول العام لأول مرة على أسهم «أرم» اليوم الخميس، والذي سيكشف ما إذا كانت شركة تصميم الرقائق ستحافظ على زخمها أو لا، كما قد يمهد ذلك الطريق لطرح شركات أخرى للاكتتاب العام. واعتماداً على سعر الطرح الأولي، تبلغ قيمة «أرم» حوالي 54.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات «بلومبرغ نيوز».

وذكرت «بلومبرغ نيوز» أنه بسبب جاذبية شركة «آرم» جرى تغطية الاكتتاب العام بأكثر من 10 مرات قيمة الطرح. وهذا يعني أن إقبال المستثمرين على المشاركة تجاوز كمية الأسهم المعروضة عند تحديد النطاق السعري ليتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً للسهم، وقد يعطي ذلك دفعة لسعر السهم بمجرد بدء التداول.

وعند تحديد سعر الاكتتاب العام الأولي، أشار ماسايوشي سون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، إلى أنه لا يرغب في تقويض هذا الطلب، حتى لو عنى ذلك تضحية المجموعة ببعض المكاسب الإضافية المحتملة.

وفي الاجتماع الأخير لتحديد أسعار الأسهم في الاكتتاب، يوم الأربعاء، طالب بعض المصرفيين والمديرين التنفيذيين بفرض سعر أعلى، كما جادل البعض بأن سعر 52 دولاراً للسهم لا يبدو منطقياً، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، طالبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الاجتماع كان خاصاً.

وانضم سون للاجتماع وحدد أعلى سعر عند 51 دولاراً للسهم، قائلاً إن جني عائدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار أو نحو ذلك لا يستحق المخاطرة.

ورغم أن «أرم» استهدفت سابقاً جمع 8 إلى 10 مليارات دولار في الإدراج، إلا أنها خفضت هذا الهدف جزئياً لأن «سوفت بنك» قررت شراء حصة صندوق «رؤية» في الشركة البالغة 25%، وقدرت الصفقة قيمة «أرم» بأكثر من 64 مليار دولار. استناداً إلى إفصاحات «أرم».

وقررت «سوفت بنك» أيضاً الاحتفاظ بجزء أكبر من أسهم «أرم»، وتركت 10% منها فقط لبعض المستثمرين الذين يشملون مجموعة من أكبر عملاء «أرم». وكجزء من الاكتتاب العام، خصصت الشركة أسهماً بمبلغ يزيد عن 700 مليون دولار لشركات: «إنتل»، و«أبل»، و«إنفيديا»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، «تايوان سيمي كونداكتدور مانوفكتشورينغ». كما سمحت لضامني تغطية الاكتتاب بخيار شراء ما يصل إلى 7 ملايين سهم إضافي.

ويعد هذا الاكتتاب العام الأولي الأكبر عالمياً هذا العام، حيث تفوق على إدراج شركة «كينفو» المتخصصة في المنتجات الصحية الاستهلاكية وتتبع لـ«جونسون آند جونسون»، والتي جمعت فيه 4.37 مليارات دولار. وقد يشجع طرح «أرم» أيضاً مزيداً من الاكتتابات العامة الأولية في عشرات الشركات الناشئة داخل وخارج قطاع التكنولوجيا، بعدما أوقفت طرحها في الولايات المتحدة خلال أعمق وأطول فترة تباطؤ للإدراجات منذ الأزمة المالية في عام 2009.

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