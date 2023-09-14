ارتفاع العملات المشفرة رغم خفض «بينانس» عدد الموظفين

المصدر: (نيويورك - وكالات)

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ارتفعت «بيتكوين» خلال تداولات أمس مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، ورغم خفض شركة «بينانس» لعدد من الموظفين. وارتفعت «بيتكوين» بنسبة 0.41% إلى 26173 دولاراً، كذلك صعدت الإيثيريوم 0.27% إلى 1602.55 دولار، وانخفضت الريبل 0.18% إلى 48.16 سنتاً.

وقررت منصة «بينانس» خفض عدد العاملين في وحدتها الأمريكية «بينانس يو إس» بمقدار الثلث، وجاء براين شرودر، المدير التنفيذي للوحدة على رأس الراحلين. وقرر شرودر الرحيل عن منصبه دون توضيح أي من الأطراف سبب هذا القرار، بينما تعتزم الشركة تسريح أكثر من 100 موظف وسط الضغوط التي تواجهها من قبل المنظمين في الولايات المتحدة.

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