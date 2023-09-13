الأسهم العالمية تتماسك تحت صدمة بيانات التضخم في انتظار أسعار الفائدة

المصدر: نيويورك - البيان

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تباين أداء الأسهم العالمية في انتظار رد فعل البنوك المركزية بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع.

وحاول مستثمرو «وول ستريت» التماسك في انتظار قرار الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجع مؤشر «داو جونز» 25 نقطة أو 0.07 %، وانخفض مؤشر «ستاندر آند بورز» و«ناسداك» بنسبة 0.1 % لكلٍ منهما.

الأوروبية

وتراجعت أسواق الأسهم الأوروبية مع رد فعل المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.5 %. وفي لندن مع تراجع معظم القطاعات والبورصات الكبرى. وانخفضت أسهم قطاع التجزئة بنسبة 0.8 %، كما تراجعت أسهم الشركات الصناعية بنسبة 0.9 %.

وارتفعت أسهم شركات السيارات لفترة وجيزة في التعاملات الصباحية بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تحقيقاً في الدعم المقدم لمصنعي السيارات الكهربائية في الصين.

وارتفع مؤشر قطاع النقل بما يصل إلى 2 % بعد الإعلان قبل أن يهبط إلى خسارة طفيفة. وقالت فون دير لاين، إن أوروبا «مفتوحة للمنافسة ولكن ليس للسباق نحو القاع».

وانخفض سهم إنديتكس، مالكة شركة زارا، وهي أكبر شركة تجزئة للأزياء السريعة في العالم، بنسبة 3 % على الرغم من الإعلان عن نتائج نصف سنوية أولية فاقت التوقعات، وأظهرت زيادة بنسبة 14 % في إجمالي الربح. أشارت ردود أفعال المحللين إلى أن ارتفاع نفقات التشغيل والمخاوف بشأن الأداء المستقبلي ربما أثارت قلق بعض المستثمرين، حيث جنى آخرون الأرباح.

وعلى صعيد البيانات، أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.5 % في يوليو. وكان اقتصاديون أشاروا في استطلاع أجرته رويترز إلى انخفاض بنسبة 0.2 %.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً في تعاملات محدودة النطاق قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين لأسهم يمكنها تحمّل وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.21 ليغلق عند 32706.52 نقاط بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 2378.64 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي المدير العام لأبحاث الاستثمار في شركة إس.بي.آي للأوراق المالية: «لم يكن للسوق اتجاه يذكر اليوم، ويرجع ذلك جزئياً إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية».

وأضاف: «لكن في ظل هذه البيئة، أراد المستثمرون شراء أسهم ذات قيمة وهو ما حد من الخسائر».

من المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين الخميس. وستساعد هذه القراءات في رسم التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 20 سبتمبر.

وهبط سهم سوفت بنك جروب 1.63 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز وخسر 1.67 بالمئة.

فيما صعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للهواتف 1.58 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكاي.

كما قفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.13 بالمئة ليقدم أكبر دعم لتوبكس.

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