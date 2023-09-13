بنك أوف أمريكا: برنت سيتخطى 100 دولار بنهاية العام

المصدر: نيويورك - (رويترز)

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قال محللون لدى بنك أوف أمريكا جلوبال ريسيرش إن إبقاء أوبك+ على تخفيضات الإمدادات الحالية حتى نهاية العام إضافة إلى المشهد المتفائل بخصوص قوة الطلب في آسيا ربما يدفعان سعر خام برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل قبل 2024.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي نحو 93 دولاراً خلال التداولات، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 89 دولاراً.

وقال بنك أوف أمريكا في مذكرة بتاريخ 12 سبتمبر إن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، وتواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات.

وأعلنت السعودية، عضو أوبك، وروسيا الأسبوع الماضي تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام. وتعرف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا مجتمعين باسم أوبك+.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن خفض إنتاج النفط الذي مددته السعودية وروسيا حتى نهاية 2023 سيعني وجود عجز حاد في السوق حتى الربع الأخير.

وقال محللو البنك الاستثماري أيضاً إن المصافي الهندية استفادت من العقوبات على روسيا وإيران من خلال الحصول على إمدادات نفط خام أرخص ثمناً وبيع سلع أغلى ثمناً لأوروبا.

لكن على المدى المتوسط، يجب أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء آسيا، لا سيما في الهند التي يخفض فيها المصنعون المحليون الأسعار.

وذكر محللو البنك أنه نتيجة لذلك، ربما يشهد سوق منطقة آسيا والمحيط الهادي للمنتجات النفطية حالة من انعدام التوازن قريباً، إذ إن الصين والهند مستعدتان لتصدير فائض من الوقود الذي لا تستهلكانه محلياً.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز «التوقعات الإيجابية للطلب من أوبك وتنبؤات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بانخفاض مخزونات النفط العالمية عززت وجهات النظر في السوق بشأن شح الإمدادات في المستقبل».

وأضاف إن الأنباء عن إغلاق ليبيا العضو في أوبك أربع من محطات تصدير النفط الشرقية بسبب عاصفة مميتة ساهمت أيضاً في رفع أسعار النفط.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

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