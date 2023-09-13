ارتفاع التضخم في أمريكا للشهر الثاني إلى 3.7% في أغسطس

المصدر: نيويورك ـ بلومبرغ

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قفز مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس سنوي مدفوعاً بصعود أسعار البنزين، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس 3.7% على أساس سنوي، فيما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.3% على أساس سنوي.

تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أغسطس الماضي إلى 3.7% مقابل 3.2% في يوليو.. وجاءت القراءة أعلى من التوقعات البالغة 3.6%

ويغذي ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، التكهنات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ورفع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي باجتماعهم في يوليو إلى نطاق 5% إلى 5.25%، وهو أعلى مستوى له في 22 عاماً، بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو، في إطار الجهود الرامية إلى إبطاء وتيرة حملة التشديد النقدي التي شنها البنك.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال الاجتماع السنوي للبنك المركزي الأمريكي في مدينة جاكسون هول مطلع الشهر الجاري، أن المسؤولين لم ينتهوا مع محاربة التضخم، وأنهم قد يقرون زيادات أخرى لأسعار الفائدة إذا لم يتباطأ الاقتصاد ويتراجع معدل التضخم.

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