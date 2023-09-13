الحذر يسيطر على الأسهم العالمية في انتظار بيانات التضخم

المصدر: عواصم - (رويترز)

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين تقريراً مهماً عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم بحثاً عن دلالات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% خلال التداولات، مع تراجع قطاع شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.8%.

ومن المرجح ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة خلال 14 شهراً في أغسطس، لكن الارتفاع المعتدل المتوقع في التضخم يمكن أن يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

في هذه الأثناء، قال مصدر إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو فوق ثلاثة بالمئة العام المقبل، مما يزيد من المخاوف بشأن رفع سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي غداً الخميس.

وهبط سهم شركة بي.بي المدرجة في لندن 1.6%.

وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2% متأثراً أيضاً بالبيانات التي أظهرت انخفاض الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو.

ويترقب المستثمرون أيضاً بيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا ومنطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.

اليابان

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً في تعاملات محدودة النطاق قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين لأسهم يمكنها تحمل وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.21 ليغلق عند 32706.52 نقاط بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 بالمئة إلى 2378.64 نقطة.

وقال هيديوكي سوزوكي المدير العام لأبحاث الاستثمار في شركة إس.بي.آي للأوراق المالية «لم يكن للسوق اتجاه يذكر اليوم، ويرجع ذلك جزئياً إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية».

وأضاف «لكن في ظل هذه البيئة، أراد المستثمرون شراء أسهم ذات قيمة وهو ما حد من الخسائر».

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين غداً الخميس. وستساعد هذه القراءات في رسم التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 20 سبتمبر.

وهبط سهم سوفت بنك جروب 1.63 بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنجز وخسر 1.67 بالمئة.

فيما صعد سهم شركة كيه.دي.دي.آي للهواتف 1.58 بالمئة ليقدم أكبر دعم لنيكاي.

كما قفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.13 بالمئة ليقدم أكبر دعم لتوبكس.

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