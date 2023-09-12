ساعة أبل الجديدة دون لمس الشاشة.. أحدث المنتجات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة أبل، خلال حفل الشركة السنوي في كوبرتينو، كاليفورنيا، عن ساعة أبل «Apple Watch» الجديدة أولترا 2 المزودة بشريحة أقوى.

ويمكن لمستخدمي Apple Watch الآن استخدام إصبعي السبابة والإبهام للتفاعل مع Apple Watch الخاصة بهم من دون لمس الشاشة مباشرة. كل ما عليهم فعله هو النقر بإصبعي السبابة والإبهام معاً للتفاعل مع ساعتهم، ما يسمح لهم بتجربة المستخدم بيد واحدة.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة أبل إنها مدعومة بمستشعر القلب والجيروسكوب، إلى جانب خوارزمية التعلم الآلي لتتبع التغيرات في تدفق الدم.

أخُتُبريت الساعة في كافة البيئات من الوديان السحيقة إلى أعلى قمم الجبال الشاهقة.

وتعمل لمدة 36 ساعة متواصلة بعد شحن البطارية في أدنى أوضاع الطاقة و72 ساعة في أعلى أوضاعها.

في هذا الخريف، يستطيع عملاء "ابل" شراء أي ساعة ذكية صديقة للبيئة.

وقال تيم كوك، أحب الساعة الذكية أولترا 2وسيريس 9.

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