القيمة السوقية لشركة وارن بافيت تلامس 800 مليار دولار

المصدر: متابعة - البيان

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تلامس القيمة السوقية شركة ‏Berkshire Hathaway‏ التي يديرها الملياردير الأمريكي ‏وارن بافيت حاجز 800 مليار دولار متجاوزة الرقم الذي سجلته الأعلى في مارس 2022.

وارتفعت أسهم الشركة خلال تداولات اليوم 0.79 % عند 555.400 دولاراً، بعدما تم تداولات أمس الاثنين عند أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تواصل ‏المجموعة الاستثمارية التفوق على نفسها. ‏

وأغلق الشركة من الفئة «أ» عند 555,309 دولارات، وأغلق سهم الفئة ‏‏«ب» عند 365.52 دولاراً أمس الاثنين.

وبناءً على تلك الارتفاعات القياسية في فئتي الأسهم، قفزت القيمة السوقية للشركة ‏إلى 797 مليار دولار.

ووفقاً لتلك الارتفاعات، فإنها تعني أن بافيت أشرف على تحقيق مكاسب تزيد على ‏‏4,300,000 % في قيمة أسهم ‏Berkshire ‏ من الفئة «أ» منذ أن أصبح الرئيس ‏التنفيذي للشركة في عام 1965.‏

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