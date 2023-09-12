تفاؤل أوبك يقفز بأسعار النفط في ظل شح الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

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قفزت أسعار النفط نحو واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بدعم من توقعات شح المعروض وتفاؤل أوبك حيال متانة الاقتصادات الكبرى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.16 دولار، أو 1.3 بالمئة، إلى 91.80 دولاراً للبرميل خلال التداولات، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.35 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 88.64 دولاراً للبرميل.

وتجاوز برنت 90 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ 10 أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

وقال جون إيفانز المحلل لدى (بي.في.إم أويل) إن ثمة شكوكاً طفيفة في أن قطاع النفط سيشهد تزايد احتمال تضخم أسعار النفط، مستنداً إلى أساسيات العرض والطلب.

وأبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها المتفائلة حيال نمو الطلب هذا العام والعام المقبل.

وذكرت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن يرتفع بواقع 2.25 مليون برميل يومياً في 2024، مقارنة بنموه 2.44 مليون برميل يومياً في 2023. ولم تتغير توقعاتها للعامين عن الشهر الماضي.

وفي ليبيا، أدى إعصار هائل إلى أن تغلق الدولة العضو بأوبك أربعة موانئ لتصدير النفط في شرق البلاد يوم السبت.

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