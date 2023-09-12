«كانتري غاردن» تنجو من التعثر.. والسهم يقفز 6%

المصدر: هونغ كونغ - بلومبرغ

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ارتفعت أسهم «كانتري غاردن هولدينغز» بعدما ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة حصلت على موافقة الدائنين لتمديد سداد ست شرائح من السندات المقومة باليوان لمدة ثلاث سنوات.

وارتفعت أسهم شركة البناء 5.8% خلال التداولات في هونغ كونغ، بعد تقرير «رويترز»، الذي نقل المعلومات عن مصدرين مطلعين على الأمر، دون تحديد السندات التي جرى تمديد فترة سدادها.

على صعيد متصل، ظلت سندات الشركة الدولارية تتحرك حول مستويات شديدة الإعسار في نطاق 9 إلى 13 سنتاً تقريباً.

وطالبت أكبر شركة بناء صينية سابقاً بتمديد فترة سداد القيمة الأصلية لثمانية سندات لمدة ثلاث سنوات، بعد أيام فقط من تجنب التخلف عن سداد سندات دولارية في اللحظة الأخيرة.

وبدأ حملة السندات المقومة باليوان التصويت في 7 سبتمبر وكان من المقرر انتهاؤه بحلول الساعة 10:00 مساءً بتوقيت بكين يوم 11 سبتمبر.

ويبلغ إجمالي القيمة الأصلية للسندات مستحقة السداد 10.8 مليارات يوان (1.5 مليار دولار). وتعتبر السندات التي جرى تأجيل التصويت بشأنها حتى وقت لاحق من يوم الثلاثاء، أوراقاً مالية مستحقة السداد في أكتوبر، وأصدرتها الشركة باسم وحدة «غوانغدونغ جاينت ليب كونستراكشن»، إضافة إلى شريحة أخرى أصدرتها شركة «كانتري غاردن ريال إستيت» والتي يمكن إعادة بيعها إلى الشركة المصدرة في نوفمبر.

إحدى الأوراق المالية التي كانت محور التركيز الرئيسي لم تكن من بين هاتين الشريحتين: وهي عبارة عن سند بقيمة 1.435 مليار يوان مع خيار البيع في 14 سبتمبر. وإذا ما حصلت شركة «كانتري غاردن» على الموافقة لتمديد موعد سداد تلك السندات؛ ستتجنب خطر مطالبة حامليها بالسداد المبكر يوم الخميس.

وتركت الشركة سداد دفعات أصغر بكثير حتى المواعيد المقررة الأخيرة، بما في ذلك الفوائد المجمعة البالغة 22.5 مليون دولار التي دفعتها في الساعات الأخيرة من فترات السماح المنتهية في 5-6 سبتمبر.

وتجنبت الشركة حتى الآن شبح التخلف عن السداد، لكنها لا تزال متعثرة حسب قولها، بعدما سجلت خسارة قياسية في النصف الأول بلغت حوالي 7 مليارات دولار.

مع ذلك، فإن الشركة، التي أصبحت الآن سادس أكبر مطور في الصين بعد تراجع المبيعات، لا تزال مطالبة بسداد نحو ملياري دولار من السندات المقومة بعملات مختلفة مستحقة خلال الفترة المتبقية من 2023. ويمكن أن يؤثر أي إخفاق في السداد على سوق الإسكان في الصين بشكل أكبر من التخلف التاريخي في أواخر عام 2021 من جانب «تشاينا إيفرغراند غروب» (China Evergrande Group)، كون شركة البناء لديها أربعة أضعاف عدد المشاريع.

جدير بالذكر، أن السندات التي دخلت في خطة تمديد موعد السداد قيد التصويت شملت سبع شرائح سندات صادرة عن وحدة «كانتري غاردن ريال إستيت»، وشريحة ثامنة صادرة عن وحدة «جاينت لييب».

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