«أوبك» تحافظ على توقعاتها لنمو الطلب في 2023 و2024

المصدر: دبي - بلومبرغ

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بلغ إجمالي إنتاج دول منظمة «أوبك» في أغسطس الماضي 27.44 مليون برميل يومياً بزيادة إجمالية 113 ألف برميل

وارتفع إنتاج «أوبك» من النفط في شهر أغسطس الماضي بمقدار 113 ألف برميل يومياً بدعم من زيادة إنتاج نيجيريا وإيران، حيث زادت الأولى إنتاجها بمقدار 98 ألف برميل يومياً، بينما ارتفع إنتاج الثانية بمقدار 143 ألف برميل يومياً.

وحافظت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على توقعات نمو الطلب على النفط في عام 2023 عند 2.4 مليون برميل يومياً، من دون تغيير على نطاق واسع عن تقييم الشهر الماضي.

وتوقعت «أوبك» في التقرير الشهري أن يصل متوسط حجم الطلب الإجمالي العالمي إلى ​​102.1 مليون برميل يومياً.

ورفعت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب في الربع الثالث بناءً على البيانات الفعلية لشهر يوليو، عوضته تقديرات نزولية لبيانات النصف الثاني من عام 2023، خاصة في آسيا.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2023 بمقدار 120 ألف برميل يومياً ليصل إلى متوسط ​​46.1 مليون برميل يومياً في دول منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدعم من دول المنظمة في الأمريكتين على خلفية نمو الطلب على وقود الطائرات.

وفي الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على النفط بنحو 2.3 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط ​​إلى 55.9 مليون برميل يومياً.

وتوقعت «أوبك» في تقريرها الشهري زيادة مطردة في الطلب على الوقود في قطاع النقل والصناعات، مدعوماً بالانتعاش في الصين، وهو ما سيعزز الطلب على النفط الخام.

من المتوقع أن يتعزز النمو الاقتصادي العالمي القوي في العام المقبل، وسط توقعات بتحسن تعافي الصين، وهو ما سيحفز استهلاك النفط.

توقعت «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً على أساس سنوي ليصل متوسطه إلى 104.3 ملايين برميل في اليوم.

توقعات العرض

تتوقع «أوبك» أن ينمو إنتاج النفط من خارجها في عام 2023 بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً على أساس سنوي ليصل إلى 67.4 مليون برميل يومياً.

وعوضت المراجعات التصاعدية للإنتاج في روسيا والولايات المتحدة والبرازيل المراجعات النزولية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.

من المتوقع حالياً نمو بطيء ومطرد لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة على مدار العام. وفقاً لذلك، فقد يصل نمو إمدادات الخام الأمريكي لعام 2023 إلى 1.2 مليون برميل يومياً، لتكون محرك النمو الرئيس للمعروض النفطي في عام 2023.

وفي العام المقبل من المتوقع أن ينمو إنتاج النفط من خارج «أوبك» في عام 2024 بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً ليصل في المتوسط ​​إلى 68.8 مليون برميل يومياً، من دون تغيير على نطاق واسع عن الشهر السابق.

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