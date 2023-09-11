بريطانيا تستبعد إعلان تخفيضات ضريبية في بيان الخريف

المصدر: نيودلهي - (د ب أ)

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قال جيريمي هانت وزير الخزانة البريطاني إنه من غير المحتمل أن يكون لدى وزارة الخزانة فرصة لتقديم تخفيضات ضريبية إضافية أو أي منح في بيان الخريف المقبل، بسبب تفاقم العجز في المالية العامة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.

وقال هانت لتلفزيون بلومبرج إنه لن يوجد لدى الحكومة المزيد من الأموال لتنفقها لأن التضخم «أكبر وأقساط فائدة الديون أعلى»، مضيفاً أن الأولوية في البيان المقرر صدوره في 22 نوفمبر ستكون لخفض معدل التضخم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هانت قوله في المقابلة التي أجريت في العاصمة الهندية نيودلهي بعد اجتماعات قمة مجموعة العشرين «علينا أن نكون حذرين في ضخ المزيد من الأموال إلى الاقتصاد أو في جيوب المواطنين لأن ذلك يمكن أن يدفع الأسعار لمزيد من الارتفاع ويبقي على معدل التضخم مرتفعاً لفترة أطول».

وقالت بلومبرج إن هذه التصريحات ستكون مخيبة للآمال بالنسبة لأعضاء البرلمان البريطاني من حزب المحافظين الحاكم والذين كانوا يأملون في أنباء اقتصادية أفضل من جانب وزارة الخزانة قبل الانتخابات المتوقعة في العام المقبل.

وتعتبر بريطانيا واحدة من أعلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى من حيث معدل التضخم ومتأخرة عن الدول الأخرى في ظل اقتصادها الموجود في حالة ركود تقريباً.

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