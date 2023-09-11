أسهم علي بابا تتراجع 3.5% بتغييرات مفاجئة في الإدارة

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجعت أسهم علي بابا بنسبة 3.5%، بعد أن قالت الشركة في خطوة مفاجئة إن الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته دانييل تشانغ سيتنحى عن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأعمالها السحابية، ما يضيف حالة أخرى من عدم اليقين إلى أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، وذلك تزامناً مع خوضها عملية تقسيم معقدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان علي بابا في يونيو أن تشانغ سيترك منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا للتركيز على وحدة الاستخبارات السحابية.

وقالت الشركة في بيان لبورصة هونج كونج يوم الأحد إن إيدي وو، الذي كان من المقرر أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي ومدير مجموعة علي بابا اعتباراً من سبتمبر خلفاً لتشانغ، سيصبح الآن أيضاً رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للأعمال السحابية على أساس مؤقت.

يسدل رحيل تشانغ الستار على حقبة طويلة من النجاحات، والتي أصبحت خلالها «علي بابا» أكبر شركة في الصين بعدما دخلت إلى مجالات جديدة، مثل شركة البيع بالتجزئة عبر متاجر فعلية، والتي صارت واحدة من أسرع أعمال الشركة نمواً.

وأكد ممثل «علي بابا» رحيل تشانغ. ومن المقرر تولي الرئيس التنفيذي السابق قيادة صندوق استثمار تكنولوجي بقيمة مليار دولار نيابة عن «علي بابا».

وقالت الشركة في رسالة داخلية، اطلعت عليها «بلومبرغ نيوز» يوم الأحد، إن تشانغ قرر التنحي عن منصب رئيس قسم الأعمال السحابية في «علي بابا».

وكان قد تولى هذا المنصب بعد التنازل عن منصبين، وهما الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، واللذين سيتولاهما كل من إيدي وو وجوزيف تساي، على التوالي.

وتسلم وو وتساي، وكلاهما من المقربين من «جاك ما»، المؤسس المشارك لـ«علي بابا»، منصبيهما رسمياً الأحد.

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