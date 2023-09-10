تريليونا درهم أصول واستثمارات بنوك دبي بنمو 11 %

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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نمت الأصول والاستثمارات المملوكة لبنوك إمارة دبي بنحو 11 % خلال عام واحد منذ منتصف العام الماضي معززة مراكزها المالية بإضافة بنحو 187 مليار درهم خلال عام لتقارب إجمالي أصولها واستثماراتها تريليوني درهم حتى منتصف العام الجاري. وأوضحت بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي بأن بنوك دبي شهدت زيادة تدريجية منذ العام الماضي في إجمالي الممتلكات بما رفع حصتها إلى أكثر من 44.5 % من قاعدة الأصول والاستثمارات المصرفية في الإمارات.

ووفق توزيع الأصول والاستثمارات كل على حدة استحوذت بنوك دبي على نحو 44.7 % من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة حيث أضافت 150 مليار درهم كقيمة إضافية لقاعدة أصولها ما بين يونيو 2022 ونهاية يونيو الماضي. وشهدت تلك الفترة نمواً شهرياً تدريجياً بمتوسط 1.7 % في إجمالي رصيد الأصول.

رصيد تراكمي

وبحسب البيانات بلغت حصة بنوك الإمارة 39.1 % من إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمارات الخاصة بالبنوك المسجلة في الدولة بنهاية يونيو الماضي حيث أضافت 37 ملياراً على مدار العام وتنوعت المحفظة الاستثمارية للبنوك العاملة في دبي ما بين الأنشطة الأنشطة الرئيسية وتشمل الأوراق المالية والأسهم والسندات المحفوظة إلى جانب عدد من الأوجه الاستثمارية الأخرى.

أداء متباين

وأظهرت بيانات المصرف المركزي، أداء شهرياً متبايناً على مدار العام بما يخص أنشطة التمويلات الممنوحة من بنوك الإمارة لكافة القطاعات رغم ذلك سجل الرصيد الإجمالي للائتمان من جانبها ارتفاعاً طفيفاً بإضافة 4 مليارات درهم عن الرصيد المسجل في يونيو 2022 وتركزت معظم التمويلات الجديدة في القطاعات المحلية. وحافظت بنوك دبي على حصة الصدارة المحلية مختصة بأكثر 46.4 % من إجمالي الائتمان المحلي حتى منتصف العام الجاري.

استقطاب الودائع

على صعيد، نشطت بنوك الإمارة بشكل واضح في استقطاب ودائع العملاء حيث عززت رصيد تلك الودائع خلال العام بأكثر من 12.5 % وأضافت نحو 121 مليار درهم كودائع جديدة لتختص بحصة 45.4 % من إجمالي ودائع العملاء بمصارف الدولة حتى نهاية يونيو الماضي. وجاءت الزيادة في ودائع العملاء مدفوعة بالنمو الملحوظ في إجمالي الودائع من فئة المقيمين بالدولة حيث تتزايد ثقتهم في القطاع الذي يعزز جاذبيته وكفاءته وقدرته على إعادة استثمار الودائع في قنوات متنوعة وتمويل مشاريع وخطط التنمية الشاملة في الدولة.

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