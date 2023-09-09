نقص الإمدادات يقفز بالنفط لأعلى مستوى في 9 أشهر

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % مسجلةً أعلى مستوياتها في 9 أشهر أول من أمس مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي ومخاوف شح إمدادات النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً أو 0.8 % لتبلغ عند التسوية 90.65 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتاً أو 0.7 % ليبلغ عند التسوية 87.51 دولاراً.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق منذ 16 نوفمبر الماضي.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر الماضي.

وعلى مدى الأسبوع الماضي ارتفع كلا الخامين نحو 2 % بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 5 %، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 7 %.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في أوبك، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

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