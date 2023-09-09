الصين: الاقتصاد خرج من انكماش أغسطس

المصدر: بكين - د ب أ

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ذكرت أرقام صادرة عن الحكومة الصينية، أن الاقتصاد الصيني خرج من موجة قصيرة من الانكماش في أغسطس الماضي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة متواضعة للغاية، بلغت 0.1 % مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.

وفي يوليو الماضي، ذكرت السلطات الصينية أن الأسعار تراجعت بنسبة 0.3 %، مقارنة بالعام السابق، حتى في الوقت الذي تعاني فيه العديد من البلدان الأخرى في العالم من مستويات تضخم مرتفعة للغاية. وتراجعت الضغوط على الاقتصاد الصيني بسبب الانكماش إلى حد ما، في أغسطس الماضي.

ويرى الخبراء أن الانكماش المستمر أكثر خطورة على النمو الاقتصادي من الارتفاع الطفيف في الأسعار. ويستفيد المستهلكون للوهلة الأولى عندما تصبح السلع والخدمات أرخص، غير أن الانكماش يضع أيضاً ضغوطاً كبيرة على أرباح الشركات، ما يجلب معه خطر خفض الأجور أو تسريح العمال.

وظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين انخفاض مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 3 %، على أساس سنوي، في شهر أغسطس الماضي.

وتراجع المؤشر بنسبة 4.4 % في شهر يوليو الماضي، عقب انخفاض نسبته 5.4 % في يونيو السابق عليه، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس المنصرم بنسبة 0.2 %، مقارنة بانخفاض نسبته 0.2% في يوليو الماضي السابق عليه، حسبما أظهرت البيانات.

وأظهرت البيانات أن متوسط مؤشر أسعار المنتجين خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، انخفض بنسبة 3.2 % على أساس سنوي.

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