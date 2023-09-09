الذهب يتراجع 1.2% في أسبوع

المصدر: نيويورك - وكالات

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تراجعت عقود الذهب بنحو 1.2% خلال أسبوع، رغم الارتفاع الهامشي في جلسة الجمعة، مسجلة خسائر أسبوعية، وسط ترقب بيانات اقتصادية الأسبوع الجاري.

وعند التسوية في ختام جلسة أول من أمس، ارتفع العقد الأكثر نشاطاً للذهب بأقل من 0.1% مسجلاً عند التسوية مستويات 1942.7 دولاراً للأونصة.

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في أمريكا المقرر صدورها خلال هذا الأسبوع، والتي ستكون على الأرجح مؤشراً أساسياً للاحتياطي الفيدرالي عند اتخاذ قراره بشأن معدل الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

من جانبه، قال ديفيد راسل الرئيس التنفيذي لـ«GoldCore» في تصريحات نقلتها مؤسسة «ماركت واتش»: إن المعدن النفيس كان تحت ضغوط بيعية متجددة بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

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