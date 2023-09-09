أطول سلسلة مكاسب أسبوعية للدولار في 9 سنوات

المصدر: سنغافورة - رويترز

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انخفض الدولار أمس، لكنه حقق أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية في 9 سنوات، مدعوماً بمجموعة بيانات قوية عن الاقتصاد الأمريكي.

كما تراجع اليوان الصيني في التعاملات المحلية إلى أدنى مستوى منذ 2007. وهبط مؤشر الدولار 0.1 % إلى 104.93 نقاط، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى في 6 أشهر. واتجه المؤشر خلال التعاملات لتوسيع مكاسبه للأسبوع الثامن على التوالي بزيادة 0.6 % .

وشهد اليورو خسائر على مدى 8 أسابيع متتالية لكنه ارتفع خلال التعاملات 0.1 % إلى 1.0709 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 1.0686 دولار أول من أمس.

وصعد الجنيه الاسترليني من أدنى مستوى سجله خلال 3 أشهر أول من أمس وبلغ في أحدث التعاملات 1.2496 دولار ويتجه نحو خسارة أسبوعية بأكثر من 0.7 %. واستقر الين عند 147.37 مقابل الدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.6392 دولار لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية 1 %.

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