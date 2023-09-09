أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر الجمعة مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأمريكي ومخاوف شح إمدادات النفط بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.8 بالمئة لتبلغ عند التسوية 90.65 دولارا للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 87.51 دولارا.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو اثنين بالمئة بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو خمسة بالمئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو سبعة بالمئة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة "يستمر تداول أسعار النفط الخام بناء على محركات من جانب العرض. لا يوجد شك في أن تحالف أوبك+ سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء".

ويضم تحالف أوبك+ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في أوبك، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.

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