أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية تقفز 11%

المصدر: كانبرا - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت أسعار عقود الغاز الطبيعي الأوروبية 11% خلال جلسة الجمعة بعدما فشل عمال الغاز الطبيعي المسال لدى مشاريع رئيسية لشيفرون في أستراليا في التوصل لاتفاق بشأن الإضراب الذي نظموه.

وتعد شيفرون هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي، ويتركز المشترون الرئيسيون لديها في آسيا.

وكان النزاع على الأجور وظروف العمل دعم أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية والبريطانية، إذ توقع المتداولون أن تسهم الإمدادات الأسترالية المنخفضة في احتدام المنافسة بين المصادر الأخرى.

ويستهدف العمال المضربون تصعيد الأوضاع في الأسابيع المقبلة، وسط خطط بالتوقف عن العمل تماماً لمدة أسبوعين بداية من الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي الهولندية بنحو 5.7% إلى 34.64 يورو لكل ميغاواط في الساعة، بعدما قفزت 11% في وقت سابق من التداولات.

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