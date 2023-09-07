ارتفاع الواردات الصينية من روسيا لأعلى مستوى على الإطلاق

المصدر: بكين - (د ب ا)

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ارتفعت الواردات الصينية من روسيا لأعلى مستوى على الإطلاق، وذلك في ظل انتعاش التجارة بين الدولتين.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بيانات إدارة الجمارك التي نُشرت في بكين اليوم الخميس أظهرت أن الصين قامت بشراء منتجات روسية بقيمة 11.5 مليار دولار خلال أغسطس الماضي، بعد زيادة بأكثر من الربع مقارنة بيوليو الماضي. وتعد هذه الزيادة الشهرية الأكبر منذ أكثر من عقدين.



وعلى الرغم من تراجع الصادرات الصينية لروسيا بعد ارتفاع لمدة شهرين، فإن حجم التجارة الثنائية بلغ 155 مليار دولار خلال هذا العام حتى الآن.



ويشار إلى أن التجارة بين روسيا والصين انتعشت عقب فرض أمريكا وحلفائها عقوبات على الكرملين بسبب غزو أوكرانيا.

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