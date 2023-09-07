سنغافورة تصادر 10 حسابات في «جوليوس باير» و«كريدي سويس»

المصدر: سنغافورة - بلومبرغ

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صادرت الشرطة السنغافورية 125 مليون دولار سنغافوري (92 مليون دولار) من حسابات مشتبه بها لغسل الأموال لدى مصرف «جوليوس باير» والوحدة التابعة لـ«كريدي سويس غروب» في سنغافورة، مع استمرار انكشاف تفاصيل فضيحة بمليارات الدولارات.



وتحفظت السلطات على 92 مليون دولار سنغافوري مملوكة لمواطن تركي يُدعى فانغ شويمينغ في «كريدي سويس» بسنغافورة، وفقاً لإفادة خطية من الشرطة وقدمتها للمحكمة العليا في سنغافورة أول من أمس. تمت مصادرة 33 مليون دولار سنغافوري أخرى من حساب في «جوليوس باير».



وكانت المبالغ أكبر بكثير من مبلغ 2.6 مليون دولار سنغافوري المجمدة في مصرف «آر إتش بي بنك»، و600 ألف دولار سنغافوري في مصرف «يو أو بي كاي هيان».



يُشار إلى أن القضية ظهرت للرأي العام في منتصف أغسطس الماضي، بعد أن ألقت الشرطة القبض على 10 أجانب-وجميعهم من الصين- حيث وجهت إليهم اتهامات بالتزوير وغسل أموال غير مشروعة. يساعد في التحقيقات 12 شخصاً آخرين، وهناك ثمانية آخرون مطلوبون من قبل الشرطة. هناك مصارف ووكلاء عقارات وأندية غولف في المدينة متورطون في الفضيحة، التي تتضمن أصولاً تتجاوز قيمتها 1.8 مليار دولار سنغافوري (1.3 مليار دولار أمريكي).



ورفض المتحدثون باسم «جوليوس باير» و«كريدي سويس» التعليق على الأمر، في حين أن «آر تش بي» و«يو أو بي كاي هيان» لم يستجيبا على الفور لطلبات التعليق. كما رفض القاضي طلباً من محامي فانغ بإخلاء سبيله بكفالة. في جلسة الاستماع بالمحكمة يوم الأربعاء، جرى تمديد الحبس الاحتياطي للمتهمين الـ10 في القضية حتى الآن.



وذكر محام لأحد المشتبه بهم أن موظفاً سابقاً في مصرف «سيتي غروب» بسنغافورة، ويدعى وانغ تشى مينغ، يجري التحقيق معه أيضاً وقد أُخلي سبيله بكفالة. لا يتسنى الحصول على تفاصيل الاتصال بوانغ، ولا التواصل معه للتعليق على الأمر.



وذكر «سيتي غروب» في وقت سابق أنه يتعاون مع السلطات لتعزيز وحماية سلامة النظام المالي. قال متحدث باسم المصرف إن «وانغ» لا يعمل لديه منذ أبريل 2022، وأن المصرف لا يعلق على أمور ينظرها القضاء.



يُشار إلى أن فانغ—المعروف أيضاً باسم وانغ شويمينغ-مطلوب لدى السلطات في الصين بسبب أنشطة مقامرة غير مشروعة، جنباً إلى جنب مع شقيقه وانغ شويتينغ، وفقاً لشهادة خطية. يعد شقيقه من بين الثمانية أشخاص الذين جرى إخلاء سبيلهم.



وقالت الشرطة في الإفادة الخطية إن أوامر الضبط أرسلت إلى ثماني مؤسسات مالية، وجرى الحصول على أرصدة المتهمين. كما أرسلت الشرطة طلبات أولية للحصول على مستندات إلى المؤسسات المالية التي كان لدى فانغ وزوجته أصول بها حتى تاريخ 21 أغسطس. جاءت الإفادات من البنوك الأربعة بعد حوالي أسبوع، بينما لا تزال خمسة بنوك لم ترسل المعلومات المطلوبة.



وجاء في طلب السلطات بتمديد الحبس الاحتياطي لفانغ أنها قدمت المزيد من الطلبات للحصول على معلومات حول معاملات محددة والمبالغ الكبيرة، والذي يعني الحاجة إلى مزيد من الوقت لتتبع الأموال.



كما قام فانغ بتمويل شراء 11 منزلاً فاخراً لا تزال قيد الإنشاء في أحياء راقية بسنغافورة، وفقاً لوثائق الإيداع بالمحكمة. تقع 10 منازل منها في منطقة «كانينغ هيل بيير»، أما المنزل الآخر فيقع في «بارك نوفا»، وجميعها محظور بيعها بأمر من المحكمة.



وقالت شركتا «كابيتالاند ديفلوبمنت» و«سيتي ديفلوبمنت»، إنهما لا يمكنهما الإدلاء بتعليقات حول الأمر نظراً لأن التحقيقات لا تزال جارية.

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